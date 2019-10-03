صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على سالزبورج

2019/10/03 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أفلت حامل اللقب ليفربول من انتفاضة ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي ، بفوزه عليه (4-3) على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف ليفربول كل من ساديو ماني في الدقيقة (9) وأندي روبرتسون عند الدقيقة (25) ومحمد صلاح هدفين بالدقيقتين (36 و69)، فيما أحرز هوانج هي تشان في الدقيقة (39) و تاكومي مينامينو عند الدقيقة (56) وإيرلنج هالاند بالدقيقة (60) أهداف سالزبورج.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط وهو الرصيد ذاته الذي يحمله سالزبورج، فيما يتصدر نابولي المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع جنك (0-0) في وقت سابق.

وفي بقية النتائج فاز اياكس امستردام على فالنسيا ٣-٠ وتشيلسي على ليل الفرنسي ٢-١ وسانت بترسبورغ الروسي على بنفيكا البرتغالي ٣-١ وليون الفرنسي على لايبزج الالماني ٢-٠

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