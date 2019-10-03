استمرار التظاهرات لليوم الثالث على التوالي رغم قرار حظر التجوال في العراق

2019/10/03 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر لليوم الثالث على التوالي التظاهرات التي انطلقت في الاول من الشهر الحالي رغم قرار حظر التجوال.

وفي محاولة لمنع الاحتجاجات، عمدت القوات الامنية الى قطع الطرق الرئيسة بين الأحياء السكنية بالتزامن مع فرض الحكومة حضرا للتجوال، فيما رفضت بعض المناطق الاستجابة لقرار الحظر.

وتجدد إطلاق النار في العاصمة العراقية على خلفية الاحتجاجات المستمرة لليوم الثالث على التوالي، رغم قرار حظر التجوال في بغداد، وفقا لوكالة فرانس برس.

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