الخارجية الايرانية تصدر بيانا بشأن تظاهرات العراق

2019/10/03 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حثت وزارة الخارجية الإيرانية المواطنين على تأخير زيارتهم إلى العراق حتى تستقر الظروف في البلاد.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "تشدد وزارة الخارجية الإيرانية على أهمية المسيرة العظيمة لأربعين الأمام الحسين (ع) وضرورة عقد هذه الفعالية العظيمة، وتحث المؤمنين الإيرانيين أتباع أهل البيت على تأخير زيارتهم إلى العراق حتى تستقر الظروف في البلاد.



وأن يولون اهتمام كبير لتحذيرات المسؤولين السياسيين والأمنيين في العراق خلال زيارتهم".

وأوضح البيان أن "طهران على ثقة من أن الحكومة العراقية ستعمل إلى جانب الأحزاب والشخصيات السياسية والمرجعية الدينية والزعماء الدينيين لتهدئة الأجواء المشتعلة في المدن العراقية ولن تسمح لبعض الحركات بإلحاق الضرر بالشعب العراقي وإساءة معاملة الأجانب الوافدين إلى العراق".

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