عبد المهدي يبحث مع رئيس أركان الجيش الفرنسي دعم القوات العراقية

2019/10/03 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، مع رئيس اركان الجيش الفرنسي فرانسوا لوكوانتر، الذي يزور العراق سبل تعزيز العلاقات والتسيق بين البلدين ودعم القوات العراقية وتعزيز قدراتها في مواجهة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه على "أهمية العلاقات العراقية الفرنسية واعتزاز العراق بوجود الرغبة المشتركة وتعزيز اواصر الصداقة والتعاون في جميع المجالات".

وتابع "في ظل تطابق وجهات النظر بين الحكومتين العراقية والفرنسية حول الأزمة الإقليمية، دعا عبد المهدي الى إشراك جميع الدول المتشاطئة بتحمل مسؤولية أمن الخليج وحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز الى جانب العراق الذي يبذل جهوداً لتحقيق التهدئة".

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