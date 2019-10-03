صور تدل على الوحدة الوطنية تنال إعجاب العراقيين

2019/10/03 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا دلت على الوحدة الوطنية.

ونالت الصور اعجاب مئات الألاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة ان جميع أطياف الشعب العراق تعاني من نفس الهموم، وان الفاسدين وحدهم من يسعون الى تفرقة هذا الشعب الذي عانى الأمرين، منذ سنوات طوال بدون أبسط الخدمات.

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