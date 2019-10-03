الهام احمد تطالب امريكا بأمر وتؤكد: اللجنة الدستورية

2019/10/03 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قالت القيادية في مجلس سوريا الديمقراطية ان اللجنة الدستورية ستفشل، فيما طالبت في الوقت نفسه الولايات المتحدة بأخذ المقترحات السياسية لعموم السوريين بعين الاعتبار.

واعلن الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قبل ايام عن تشكيل قائمة اسماء اللجنة الدستورية والتي ستتولى صياغة دستور جديد لسوريا.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة بين المعارضة والحكومة السورية والمنظمات المدنية على اساس 50 عضوا لكل جهة، فيما لا يوجد سوى 3 شخصيات كوردية من المجلس الوطني الكوردي.

وتم اقصاء ممثلي الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا عن المشاركة.

وقال الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية الهام أحمد لكوردستان 24 من واشنطن ان "اللجنة الدستورية المشكلة لا تمثل كافة السوريين".

وتابعت "قواتنا قدمت 11 الف شهيد و24 الف جريح وليس لها ممثلون في اللجنة وهذا مايدفع عمل هذه اللجنة للفشل".

واضافت احمد ان "هذه التركيبة للجنة ستؤدي الى اعطاء قوة اكبر للنظام الحالي وخلق حرب اهلية بين السوريين مرة اخرى".

وقالت الهام احمد ان "مطلبنا من امريكا هو أن تأخذ المقترحات السياسية لكافة شرائح السوريين ففي شمال شرق سوريا نحو 5 مليون وكذلك في مناطق اخرى غير خاضعة للنظام طبعا باستئناء فصائل القاعدة".

وتقول الادارة الذاتية ان إقصاءها هو بفيتو تركي فيما تؤكد ان ابعادها عن المشاركة في اللجنة الدستورية ستكون له عواقب وخيمة على سوريا.





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