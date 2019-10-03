اعلان حظر للتجوال في محافظة ميسان الى اشعار اخر

2019/10/03 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت السلطات الامنية حظرا للتجوال في محافظة ميسان جنوب العراق.ويسري حظر التجوال من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الى اشعار اخر.وأصيب المئات وقتل 10 آخرين على الأقل، منذ أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، الثلاثاء الماضي، على حشود من المحتجين في بغداد والعديد من المدن في الجنوب؛ ما أثار غضبًا كبيرًا مع استمرار حملة القمع.واستمرت الاشتباكات في بغداد حتى وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن حظر التجول في العاصمة إلى أجل غير مسمى، وبعد ساعات، أبلغ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عن سلسلة من الانفجارات داخل أو بالقرب من المنطقة الخضراء في المدينة، وهي منطقة شديدة التحصين تحتوي على المؤسسات الحكومية والسفارات والقواعد العسكرية.

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