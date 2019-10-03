مقتل مهاجم مقر شرطة باريس بعد تسببه بإصابة شخصين بجروح

2019/10/03 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس

هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مما أدى إلى مقتل شخصين هما شرطية والمهاجم ذاته.

وقالت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن شرطيين اثنين تعرضا لإصابات خلال الهجوم، الذي وقع في مديرية شرطة باريس، فيما أشارت مصادر لاحقا إلى أن أحد الشرطيين فارق الحياة.

وقال مصدر أمني فرنسي لـ"رويترز"، إنه "من المعتقد أن رجلا من الشرطة وراء هجوم باريس".

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.

وقالت هيئة النقل العام في باريس على "تويتر" إن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أغلقت لأسباب أمنية، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.

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