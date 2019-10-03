لحظة خطف امرأة طفلا حديث الولادة من داخل مستشفى – فيديو

2019/10/03 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثق مقطع فيديو لقطات مروعة للحظة خطف امرأة مولودا جديد من مستشفى شمال الهند، بعد أن تظاهرت بأنها وكيل تأمين صحي.

وقع الحادث في مدينة أمريتسار في البنجاب، حيث دخلت المرأة المستشفى، وراح ينتظرها شريكها في الجريمة أمام المستشفى على دراجته النارية، ثم خرجت مسرعة وهي تحمل رضيع بين ذراعيها واستقل الدراجة خلف الأخير وفروا هاربين من المكان على الفور.

وفقا للتقارير، أقنعت الخاطفة أفراد الأسرة بأنها كانت من شركة تأمين، موضحة لهم إنها لديها خطة تأمين من شأنها أن تكون مفيدة للطفل والأسرة كذلك.

لم تكن سلطات المستشفى وأفراد الأسرة يشتبهون في المرأة ووافقوا على خطتها.

تجري الشرطة المزيد من التحقيقات في هذه القضية، وفقا لموقع لايف ليك.

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