اصابات بحادث تصادم 3 مركبات في السليمانية

2019/10/03 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة رابرين بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، اصابة ثلاثة اشخاص بجروح في حادث سير.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز ان "عجلتين من نوع كورولا ونيسان وثالثة من نوع قلاب، تصادمت في الطريق الرابط بين قلعة دزة وناحية سنكسر".

واضاف البيان ان "الحادث تسبب باصابة سائقي المركبات الثلاث"، مبينا انه "وبعد نقل المصابين الى المستشفى، فتحت الجهات المختصة ملفاً للتحقيق في الحادث".

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