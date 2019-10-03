قائد بالجيش الإيراني: نرصد التهديدات بالمنطقة ونضع الخطط لمواجهتها

2019/10/03 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب القائد العام للجيش الإيراني محمد حسين دادرس، ان جيش بلاده يرصد جميع التهديدات القائمة في محيط المنطقة، ويضع الخطط اللازمة لمواجهتها.

وهاجم دادرس في تصريح نقلته وكالة فارس الايرانية للأنباء، الولايات المتحدة بالقول، ان اميركا تحاول اليوم فرض نفوذها بالقوة على جميع الدول، وتريد ان تدير العالم بمنطق “شريعة الغاب”، على حد تعبيره، مضيفا ان ما يقوم به الجيش الايراني، من رصد للتهديدات في المنطقة، يأتي من خلال ما اطلق عليها “غرف الفكر”، ومراكز الابحاث التابعة له، اضافة الى تجهيز بعض المعدات العسكرية القديمة بالتقنيات الحديثة.

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