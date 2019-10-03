2019/10/03 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاوتارو مارتينيز

أبدى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، ندمه الشديد على ضياع الفرص التي سنحت لفريقه، في الشوط الأول من مواجهة برشلونة، بدوري أبطال أوروبا.

وسجل لاوتارو هدف تقدم إنتر ميلان في شباك برشلونة، على ملعب كامب نو، وأهدر الضيوف العديد من الفرص بعد ذلك، قبل أن يعود البرسا في الشوط الثاني ويسجل هدفين ليفوز بالمباراة.

قال لاوتارو في تصريحات لموقع “ESPN”: “كنا بحاجة للفوز، وكان الأداء الجماعي للفريق جيدًا، لكن الأمر انتهى بخيبة أمل كبيرة”.

وأضاف: “لقد كنا بحاجة إلى إنهاء إحدى الفرص التي أتيحت لنا بعد التقدم، كانت ستصعب الأمور على برشلونة”.

ويرى لاوتارو أن مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة، كان صانع الفارق الحقيقي خلال المباراة.

وأوضح “من الصعب التغلب على برشلونة عندما يكون ميسي على أرض الملعب، نحن نتحدث عن أفضل لاعب كرة قدم في العالم”.

وأتم مهاجم إنتر ميلان: “لا يمكنك منحه شبرًا واحدًا، وإلا سيخطف المباراة منك، وهذا ما حدث”.

المصدر : كووورة

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مارتينيز: هزيمة برشلونة بوجود ميسي صعبة للغاية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مارتينيز: هزيمة برشلونة بوجود ميسي صعبة للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).