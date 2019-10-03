عبدالجواد سيد - جامعة دمنهو ومقالى المغدور

2019/10/03 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجواد_سيد جامعة دمنهور ومقالى المغدور فى كل مرة هممت فيها بكتابة هذا المقال، كان الشأن العام يطغى على الشأن الخاص ، فتخرج مقالة أخرى، مشاركة كالعادة فى أحداث مصر، أو أحداث الإقليم، أو أحداث العالم، لكن وبما أن الوقت قد تأخر، فقد كان لابد من كتابته فى النهاية ، والواقع أيضاً إننى قد إحترت طوال هذه المدة التى إكتشفت فيها سرقة مقالى ، أو دراستى بمعنى أدق ، فى الطريقة الت......

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