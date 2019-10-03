سعيد الوجاني - النائب البرلماني عمر بلفريج

2019/10/03 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني النائب عمر بلفريج – Les pseudos socialistes التصريح الذي خرج به عمر بلفريج ممثل الحزب الاشتراكي الموحد بالبرلمان ، حول تشجيعه المثلية ، وعدم تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج ، أي تشجيعه للزنا ، ودعوته الى المزيد من الحريات الفردية ، ولو انها تتعارض مع قيم المجتمع التقليدية ، المغلفة بالدين في صورته الرجعية ، تشكل ضربة قاضية ، وقاسمة لما يسمى ب ( اليسار ) ، وتعتبر هذه الخرجة الغير مضبوطة ، و......

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