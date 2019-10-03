2019/10/03 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة مطار النجف الأشرف الدولي تؤكد استمرارية الرحلات لتوديع واستقبال المسافرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/03 | 16:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة مطار النجف الأشرف الدولي تؤكد استمرارية الرحلات لتوديع واستقبال المسافرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة مطار النجف الأشرف الدولي تؤكد استمرارية الرحلات لتوديع واستقبال المسافرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).