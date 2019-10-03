أنواء كوردستان: 30 هزة أرضية ضربت الاقليم خلال أيلول

2019/10/03 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان 30 هزة ارضية ضربت الاقليم والمناطق الحدودية له خلال شهر ايلول الماضي.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز ان "30 هزة ارضية ضربت اقليم كوردستان والمناطق الحدودية له، خلال شهر ايلول الماضي".

وأوضح البيان ان "قوة تلك الزلازل ترواحت ما بين 1 الى 4.9 درجة على مقياس ريختر".

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