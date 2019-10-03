الخارجية الإيرانية تحث مواطنيها على تأخير زيارتهم إلى العراق لحين استقرار الظروف فيه

2019/10/03 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن موقف طهران من الاحتجاجات التي تجتاح العراق.

وحثت الخارجية الايرانية في بيان، مواطنيها على تأخير زيارتهم إلى العراق لحين استقرار الظروف فيه، والالتزام بتحذيرات المسؤولين السياسيين والأمنيين المعنيين بزيارة الاربعين، مؤكدة انها على ثقة بأن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات على تهدئة الأوضاع، وعدم السماح لأية جهة إلحاق الضرر بالشعب العراقي.

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