2019/10/03 | 16:50

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سقوط جرحى في ساحة الطيران برصاص القوات الامنية

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سقوط جرحى في ساحة الطيران برصاص القوات الامنية

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