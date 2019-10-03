أهالي صلاح الدين يؤيدون التظاهرات في جميع المحافظات – تقرير

2019/10/03 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ساند اهالي محافظة صلاح الدين اخوانهم المتظاهرين في أغلب المحافظات العراقية باعتبار انهم يمثلون العراق بأكمله، مطالبين اياهم الالتزام بالسلمية وطرد المندسين.

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