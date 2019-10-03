2019/10/03 | 16:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طارق_حجي منذ 15 سنة كنت مدعواً على العشاءِ فى قصر الوجبة فى العاصمة القطرية عشاءً ثلاثياً أي لثلاثة أشخاص : أمير قطر يومها حمد بن خليفة وزوجته الأثيرة من بين أربع زوجات موزة بنت ناصر المسند وكاتب هذه السطور.
فى الدقائق الأولي قلتُ ما يلي للأمير : وصلت أمس لقطر.
وصباح اليوم تمشيت لمدة ساعتين فى الدوحة.
ولأن الوقت كان فى شهر نوڤ-;-مبر ، فلم يحل القيظُ بيني وبين المشي فى شوارع مدينة قد يستحيل المشي لمدة طو......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طارق حجي - ذكريات ...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فى الدقائق الأولي قلتُ ما يلي للأمير : وصلت أمس لقطر.
وصباح اليوم تمشيت لمدة ساعتين فى الدوحة.
ولأن الوقت كان فى شهر نوڤ-;-مبر ، فلم يحل القيظُ بيني وبين المشي فى شوارع مدينة قد يستحيل المشي لمدة طو......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طارق حجي - ذكريات ...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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