الكشف عن احصاءات رسمية لضحايا التظاهرات في العراق

2019/10/03 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت خلية الأزمة في مفوضية حقوق الانسان، اليوم الخميس، عن احصاءات رسمية لضحايا التظاهرات في عموم المحافظات منذ انطلاقها مطلع الشهر الجاري.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز انها وثقت الاحصاءات الرسمية للتظاهرات في عموم المحافظات للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠١٩ ولغاية الساعة الثانية من ظهر اليوم ٣ / ١٠ / ٢٠١٩"، داعية وسائل الإعلام الى "اعتماد الإحصاءات الرسمية الصادرة من خلية الأزمة والمتأتية من الرصد الميداني لفرق رصد المفوضية المنتشرة في عموم المحافظات".

واضاف البيان ان "عدد الوفيات الإجمالي من المتظاهرين والقوات الأمنية بلغ ١٩ شخصاً، وعدد الجرحى من المدنين والقوات الأمنية الإجمالي بلغ ١٠٤١ شخصاً، فيما بلغ اجمالي عدد المعتقلين ٢١٦ معتقلاً، افرج عن ١٥٤ منهم، والمتبقي ٦٢".

واشار البيان الى ان "عدد الممتلكات المتضررة ٢٢، واكثر المحافظات في عدد الوفيات هي محافظة ذي قار بواقع ١٠ اشخاص، واكثر المحافظات في عدد الإصابات هي محافظة بغداد بواقع ٤٤٠ شخصاً".

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