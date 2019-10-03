2019/10/03 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت السلطات الامنية في بابل حظرا للتجوال في عموم المحافظة.ويسري الحظر منذ عصر اليوم والى اشعار اخر.وسبق ان فرضت كل من بغداد وميسان والنجف حظرا للتجوال بعد ان وأصيب المئات وقتل 10 آخرين على الأقل، منذ أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، الثلاثاء الماضي، على حشود من المحتجين في بغداد والعديد من المدن في الجنوب؛ ما أثار غضبًا كبيرًا مع استمرار حملة القمع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل هي الاخرى تفرض حظرا للتجوال) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل هي الاخرى تفرض حظرا للتجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).