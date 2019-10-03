العراقيون لا يزالون يطالبون بحقوقهم في ذكرى انتهاء الانتداب اليريطاني – تقرير

2019/10/03 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ساند اهالي محافظة صلاح الدين اخوانهم المتظاهرين في أغلب المحافظات العراقية باعتبار انهم يمثلون العراق بأكمله، مطالبين اياهم الالتزام بالسلمية وطرد المندسين.

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