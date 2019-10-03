ليفربول يتعرض لعقوبة إنضباطية

2019/10/03 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

فرض الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم " اليوم الخميس "غرامة مالية على نادي ليفربول مقدارها ٢٠٠ الف جنيه أسترليني بعد إشراكه لاعب غير مؤهل، فى لقاء الفريق أمام ميلتون كينز دونز، في إطار مُنافسات الدور32 من كأس الرابطة الإنجليزية.

وأشرك الريدز لاعبه الشاب بيدرو تشيريفيلا، أمام ميلتون كينز دونز، والذى لا يتناسب مع معايير التسجيل الخاصة ببطولة كأس الرابطة الإنكليزية، وهو ما جعل النادي الأحمر مهدد بالاستبعاد من هذه المسابقة

وعلق المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول على هذه العقوبة قائلاً: "النادي يقبل قرار اللجنة، نحن نعتقد أنها تتناسب مع الإهمال الفني الذي تم ارتكابه ولن يتم تقديم أي بيانات أخرى بهذا الشأن".

ويتصدر ليفربول حاليا الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، حيث يسعى نحو التتويج باللقب الغائب منذ عدة سنوات.

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