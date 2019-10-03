عاجل.. وسيط يجمع يرشي المتظاهرين بمبالغ مالية وتعيينات مقابل تفكيك الاحتجاجات

2019/10/03 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متظاهرون اليوم الخميس إن شخصيات سياسية وأخرى اعلامية تلعب دور الوسيط مع الحكومة والبرلمان من جهة وبعض الشباب من جهة اخرى.

واضاف المتظاهرون ان تلك الشخصيات الفاسدة تجري اتصالات مستمرة لتقديم هؤلاء بالاعلام كمنظمي التظاهرات واستلام منهم مطالب مكتوبة مسبقا.

واضافت انه سيتم منح كل شخص منهم مبلغ مالي و٥٠ اسما للتعيين بالحكومة.

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