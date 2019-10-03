اعلان اخر حصيلة لضحايا تظاهرات العراق

2019/10/03 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة في مفوضية حقوق الانسان توثق الاحصائيات الرسمية للتظاهرات في عموم المحافظات للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠١٩ لغاية ٣ / ١٠ / ٢٠١٩ لغاية الساعة الثانية ظهرا . وندعو كافة وسائل الإعلام اعتماد الإحصائيات الرسمية الصادرة من خلية الأزمة والمتأتية من الرصد الميداني لفرق رصد المفوضية المنتشرة في عموم المحافظات .

عدد الوفيات الإجمالي من المتظاهرين والقوات الأمنية : ١٩.

عدد الجرحى من المدنين والقوات الأمنية الإجمالي : ١٠٤١

عدد المعتقلين اجمالي: ٢١٦ معتقل

افرج عن ١٥٤ والمتبقي: ٦٢

عدد الممتلكات المتضررة الإجمالي : ٢٢

اكثر المحافظات في عدد الوفيات محافظة ذي قار : ١٠

اكثر المحافظات في عد الإصابات محافظة بغداد: ٤٤٠

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