عاجل.. متظاهرون غاضبون يحرقون سيارة همر في بغداد

2019/10/03 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متظاهرون غاضبون إنهم احرقوا سيارة تابعة للقوات الخاصة في ساحة الطيران خلال محاولتهم اعتقال احد المتظاهرين.

وقال متظاهرون إن العشرات من المتظاهرين توجهوا الى ساحة الطيران محاولين الوصول الى ساحة التحرير في بغداد.

وقال المتظاهرون إن هناك اطلاق نار كثيف وقنابل غاز مسيل للدموع لتفريقهم.

وذكرت الانباء ان ديالى انضمت الى الاحتجاجات.

واعلن في النجف حظر للتجوال.

هذا ويعتزم المتظاهرون التوجه صوب بغداد في وقت يتوقع فيه ان يتقدم آخرون صوب المطار لمنع المسؤولين من الفرار اذا ما نجح المحتجون في اقتحام المنطقة الخضراء

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