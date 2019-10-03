عاجل.. جرحى في صفوف المتظاهرين باطلاق نار في النجف

2019/10/03 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب عدد من المتظاهرين بجروح بعد ان اطلقت قوات الامن النار عليهم في محاولة لفض الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة ايام.

وقال متظاهرون ان عددا من زملائهم اصيبوا بجروح.

ياتي هذا بينما يحاول المتظاهرون التوجه لساحة التحرير ببغداد في وقت اعلن في النجف حظر للتجوال وانطلاق تظاهرة في ديالى.

ويتوقع ان تصل التظاهرات الى ذروتها الليلة ويوم غد وصولا فضلا عن تحويل مسار اربيعينة الامام الحسين الى المنطقة الخضراء لطرد النخبة الحاكمة من البلاد بسبب الفساد، كما يقول المتظاهرون.

المصدر: خبر نيوز

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