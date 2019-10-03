منظمة العفو الدولية تصدر بياناً يحرج الحكومة العراقية بسبب المتظاهرين

2019/10/03 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على الحكومة العراقية أن تأمر قوات الأمن على الفور بالكف عن استخدام القوة المفرطة ، بما في ذلك القوة المميتة ، ضد المتظاهرين والتأكد من أن التحقيق الذي أُعلن عن مقتل ما لا يقل عن 18 متظاهرًا وشرطي واحد يبدأ على الفور وهو مستقل تمامًا ونزيه.اليوم. كما دعا السلطات إلى إنهاء الحظر غير القانوني عن الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، ورفع حظر التجول التعسفي المفروض في العديد من المناطق وسط احتجاجات على مستوى البلاد على البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة

تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 11 من نشطاء المجتمع المدني والمتطوعين الطبيين والصحفيين من بغداد والبصرة والنجف وبابل والديوانية. كما استعرضت المنظمة وتحققت من المواد السمعية والبصرية للأسلحة التي تستخدمها قوات الأمن بما في ذلك ما يبدو أنها قنابل صوتية. جميع الشهود الذين تحدثت إليهم منظمة العفو وصفوا الشرطة باستخدام القوة المفرطة ، بما في ذلك الذخيرة الحية ، لتفريق المحتجين.

من الغريب أن تتعامل قوات الأمن العراقية مراراً وتكراراً مع المحتجين بهذه الوحشية باستخدام القوة المميتة وغير الضرورية. من الأهمية بمكان أن تضمن السلطات إجراء تحقيق مستقل وحيادي بالكامل في استخدام قوات الأمن للقوة التي لا داعي لها أو المفرطة ، مما أدى إلى وفاة مأساة للمتظاهرين وعشرات آخرين بجروح. يجب على الدولة الالتزام بمحاسبة المسؤولين. وقالت لين معلوف ، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية ، "يجب ألا تكون هذه حالة أخرى من الحالات التي تعلن فيها الحكومة عن تحقيق أو لجنة تحقيق لا تسفر عن أي نتائج"

وأصيب العشرات بجروح بينما صعدت قوات الأمن حملتها على المظاهرات. قال متظاهر في بغداد ، وهو أحد الكثيرين الذين كانوا يقدمون الإسعافات الأولية للمتظاهرين المصابين ، لمنظمة العفو الدولية في 2 أكتوبر / تشرين الأول إنه قدم الإسعافات الأولية إلى ثمانية متظاهرين على الأقل. وكان جميعهم شظايا في الجسم. قال: "تم إحراق الجلد على معدة أحد الرجال".

وقال ناشط في الاحتجاجات في مدينة النجف لمنظمة العفو الدولية في 2 أكتوبر / تشرين الأول إنه شاهد قوات الأمن وهي ترش الماء الساخن على المتظاهرين وتستخدم الغاز المسيل للدموع بشكل مفرط. "أصيب 11 شخصًا جراء التدافع والاختناق الناجم عن الغاز المسيل للدموع أثناء فرار الناس ...



بدأت القوات في إطلاق النار في الهواء لتفريق الناس ، لكنهم ما زالوا في الشارع".

وصف المتظاهرون في بغداد الإصابات التي تتسق مع الإصابات التي يمكن أن تنجم عن القنابل الصوتية إذا ألقيت بشكل مباشر أو متقارب للغاية على المتظاهرين ، أو من عبوات ناسفة لا ينبغي استخدامها على الإطلاق في مواقف النظام العام. كما تحققت منظمة العفو الدولية من لقطات فيديو من الاحتجاجات في ميدان التحرير بوسط بغداد تصور هذه الإصابات للمتظاهرين. وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير الشرطة ، يجب عدم استخدام القنابل الصوتية إلا من قبل ضباط مدربين تدريباً خاصاً في ظروف محددة للغاية لا تشمل عمليات حفظ النظام العام أو إدارة الجمعيات. لا ينبغي إلقاؤها على أي شخص أو بطريقة قد تؤدي إلى تفجير شخص أو بالقرب منه.

وتشعر المنظمة بالقلق كذلك إزاء تقارير الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين والصحفيين في عدة محافظات عراقية. في البصرة وبغداد والنجف ، أخبر المتظاهرون المنظمة أن قوات الأمن تعتقل بشكل عشوائي المتظاهرين.

في النجف ، وصف أحد الناشطين تكتيكات القوات تجاه المتظاهرين: "لقد اتبعتهم [قوات الأمن] في منازلهم وحاصروها في الشوارع والأزقة الجانبية حيث لم يتمكن المتظاهرون الآخرون من حمايتهم. [في مركز الشرطة] فتشوا عبر هواتفهم وهددوهم واستجوبوهم بشأن الاحتجاجات ".

وقال نشطاء لمنظمة العفو الدولية إنهم يدعون إلى تغيير الحكومة لأنهم لم يعودوا يصدقون أي وعود قدمتها الحكومة الحالية ، والتي يتهمونها بتجاهل سنوات الاحتجاجات.

كما أخبر المتظاهرون المنظمة أنهم لا ينتمون إلى فصيل أو حزب سياسي واحد ولكنهم يمثلون مجموعة واسعة من الأشخاص الذين لديهم ما يكفي من الفساد والخدمات العامة السيئة والبطالة. قال أحد المتظاهرين من النجف: "نحن لسنا ممثلين بحزب أو جماعة. إذا كانت السلطات تريد التحدث إلينا ، فدعهم يأتون إلى الشارع لمقابلتنا بكلمات لا بالرصاص ".

"يظهر التكرار السنوي لهذه الاحتجاجات أن الدوافع الكامنة وراء هذه الاحتجاجات ستبقى طالما لم يتم التعامل معها بشكل مفيد. بدلاً من مواجهة هذه الاحتجاجات بقوة تعسفية مفرطة ، يتعين على السلطات معالجة مظالم المتظاهرين والأسباب الجذرية للاضطرابات بطريقة مستدامة "، قالت لين معلوف.

منذ الليلة الماضية ، فرضت السلطات أيضًا حظر التجول في العديد من المحافظات وقطعت الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد - باستثناء إقليم كردستان العراق - ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة. وقال متظاهرون في بغداد ليلة 2 أكتوبر لمنظمة العفو الدولية إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الإنترنت منذ الساعة 6 مساءً: "نحن معزولون عن العالم. إنها فقط نحن والقوى هنا نواجه بعضنا البعض.



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تدعو منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى التراجع الفوري عن القرار غير القانوني بحظر منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ورفع القيود التعسفية على حرية التنقل.

"تشدد هذه الإجراءات الوحشية على الأطوال التي تكون الحكومة على استعداد للذهاب إليها لإسكات الاحتجاجات بعيدًا عن الكاميرات وعيون العالم. من خلال القيام بذلك ، تنتهك السلطات بشكل صارخ القوانين المحلية والدولية التي التزمت باحترامها ، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير "، قالت لين معلوف.

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