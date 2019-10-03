عاجل.. عبد المهدي يخصص الرقم 56 لاستقبال طلبات المتظاهرين!!

2019/10/03 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتابع السيد رئيس مجلس الوزراء الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بالطلبات المشروعة، وصولا إلى مايلبي تطلعات شعبنا وفئة الشباب منهم خاصة لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية والتهيؤ للقاء بهم وقد تم تحديد الأرقام التالية للتواصل، وتنظيم ذلك:

الخط الساخن 5600

07809141889

07734978009

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

3-10-2019

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