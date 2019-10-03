2019/10/03 | 17:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. عبد المهدي يخصص الرقم 56 لاستقبال طلبات المتظاهرين!!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يتابع السيد رئيس مجلس الوزراء الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بالطلبات المشروعة، وصولا إلى مايلبي تطلعات شعبنا وفئة الشباب منهم خاصة لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية والتهيؤ للقاء بهم وقد تم تحديد الأرقام التالية للتواصل، وتنظيم ذلك:
الخط الساخن 5600
07809141889
07734978009
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
3-10-2019
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. عبد المهدي يخصص الرقم 56 لاستقبال طلبات المتظاهرين!!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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