2019/10/03 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب رئيس الوزراء: تحديد الأرقام التالية للتواصل وتنظيم ذلك: الخط الساخن 5600 07809141889 07734978009 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/03 | 18:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب رئيس الوزراء: تحديد الأرقام التالية للتواصل وتنظيم ذلك: الخط الساخن 5600 07809141889 07734978009) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب رئيس الوزراء: تحديد الأرقام التالية للتواصل وتنظيم ذلك: الخط الساخن 5600 07809141889 07734978009) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).