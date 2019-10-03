نيجيرفان بارزاني يؤكد على التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لحماية

2019/10/03 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على اهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لحماية أمن المناطق المتنازع عليها.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني للسيناتور الامريكية تامي بالدوين والوفد المرافق في اربيل .

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع الحالية للعراق، وعلاقات أربيل – بغداد والحوار لحل كافة المشاكل العالقة استنادا الى الدستور العراقي وفق ما افاد بيان من رئاسة اقليم كوردستان.

الى ذلك تناول اللقاء ملف النفط والموازنة العامة، وعلاقات إقليم كوردستان والعراق مع أمريكا، وأوضاع النازحين العراقيين وسبل إعادتهم إلى مناطقهم، ومخاطر عودة تنظيم داعش للظهور.

وعبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لأمريكا التي ساعدت ودعمت إقليم كوردستان والعراق في الحرب ضد داعش.

واكد الوفد الامريكي استمرار بلاده بدعم اقليم كوردستان والعراق.

سوار أحمد

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