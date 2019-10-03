ترمب يهاجم بايدن ويتهمه بالفساد

2019/10/03 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، انتقادات لمنافسه الأوفر حظا، للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة جون بايدن.

واتهم ترمب في تصريح، رد به على الانباء التي تحدثت عن إجراءات عزله، والتي تهدد فرصه بالفوز بولاية رئاسية ثانية، اتهم منافسه بايدن بالفساد، مضيفا ما نصه “ما يحدث إهانة، هناك وسائل إعلام فاسدة في هذا البلد “متابعا” حاولوا عزلي منذ اليوم الذي انتخبت فيه، لكنهم فشلوا.

وأضاف ترمب، ان كل ما يحدث سببه محادثة بسيطة على حد وصفه، في إشارة الى شبهات تتعلق بالمكالمة التي أجراها مع نظيره الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، مهاجما بايدن بالقول، إن نجل بايدن فاسد، وبايدن فاسد، وهو لم يكن يوما رجلا ذكيا، وهو أقل ذكاء اليوم.

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