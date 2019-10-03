السفارة الامريكية في بغداد تعلق عملها

2019/10/03 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، اليوم الخميس، عن تعليق عملها الروتيني لغاية رفع حظر التجوال.

وقالت السفارة في بيان صحفي اطلعت "الغدبرس" عليه إنه "حدثت تظاهرات طوال الأسبوع وما زالت مستمرة، على الرغم من كونها كبيرة ، إلا أنها متقطعة وعفوية".

وتابعت "وفقًا للتقارير المحلية، قُتل عدة أشخاص وأصيب المئات في التظاهرات، وتم تعليق الوصول إلى الإنترنت في معظم أنحاء البلاد، وفرضت الحكومة العراقية حظراً للتجول في بغداد، حيث حظرت مرور المشاة والمركبات في جميع أنحاء المدينة باستثناء خدمات الطوارئ والسفر إلى مطار بغداد".

وبينت "لذلك، تم تعليق الخدمات القنصلية الروتينية حتى يتم رفع حظر التجول، ويجب على المتقدمين إعادة الجدولة عبر موقع أمباسي الإلكتروني، وتم تزويد السفارة بمكالمات الطوارئ، على الرغم من أن قدرة القسم على الاستجابة لا تزال محدودة بسبب الوضع الأمني".

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