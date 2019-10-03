مدرب مصر يستبعد صلاح من معسكر الفراعنة

2019/10/03 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

قرر المدير الفني للمنتخب المصري استبعاد نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح من معسكر الفراعنة المقرر هذا الشهر لمواجهة بوتسوانا ودياً في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال حسام البدري في تصريحات لوسائل الإعلام " تابعتها " الغد برس " بالنسبة إلى صلاح تكلمت معه بناء على تقرير قدمه لي الدكتور محمد أبو العلا (طبيب المنتخب المصري) بشأن كل المحترفين".

مشيرا إلى أن صلاح "يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، وتأكدت من صلاح فعلاً أنه يعاني من بعض الإجهاد في العضلة الضامة وكان اتفاقي معه أن الأفضل لمصلحته ولمصلحة المنتخب أن يحظى بالراحة في الفترة المقبلة " .

ويأتي إعلان غياب صلاح بعد أيام من جدل بشأن التصويت المصري لأفضل لاعب ضمن حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولي (الفيفا) .

يذكر ان مصر تستعد لمواجهة ضيفتها كينيا في الـ 11 تشرين الثاني المقبل ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم توغو وجزر القمر.

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