2019/10/03 | 19:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان: ذي قار سجلت وفاة 10 متظاهرين وبغداد سجلت اصابة 440 متظاهرا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حقوق الانسان: ذي قار سجلت وفاة 10 متظاهرين وبغداد سجلت اصابة 440
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حقوق الانسان: ذي قار سجلت وفاة 10 متظاهرين وبغداد سجلت اصابة 440 متظاهرا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان: ذي قار سجلت وفاة 10 متظاهرين وبغداد سجلت اصابة 440 متظاهرا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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