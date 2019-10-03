2019/10/03 | 19:25

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حقوق الانسان: ذي قار سجلت وفاة 10 متظاهرين وبغداد سجلت اصابة 440

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حقوق الانسان: ذي قار سجلت وفاة 10 متظاهرين وبغداد سجلت اصابة 440 متظاهرا

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