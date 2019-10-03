المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يعلن تنحية الف موظف بتهم اختلاس المال العام

2019/10/03 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بتنحية ألف موظف بسبب اختلاسهم المال العام.

وقال المجلس في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "المجلس أطلع على تقرير هيئة النزاهة/دائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذي صدرت بحقهم احكام قضائية متعلقة بالنزاهة سواء كان هدر المال العام او تعمد الاضرار بالمال العام او الاختلاس او الاثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة".

وأضاف "وجه المجلس بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا او وسطى مستقبلا، لما لذلك من اضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الأثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع".

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