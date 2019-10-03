سامان كريم - مطالب الجماهير، تشيأت الى حركة سياسية مضادة لهم.

2019/10/03 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامان_كريم اكثرية الجماهير في العراق لديها، مطالب قديمة وواضحة، من توفير الفرص العمل الى الخدمات والقائمة تطول.هذا واقع العراق منذ الاحتلال الامريكي و سلطة البرجوازية لاسلام السياسي و المتحالفين معه.هذه السلطة، هي سلطة وليس دولة، سلطة لجمع من الميلشيات البرجوازية المختلفة.سلطة برجوازية اسلامية – قومية .نزل الجماهير مرة اخرى، وتوسعت نطاق التظاهرات الى مدن و اقضية مختلفة، واحتلوا المحافظات...الا......

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