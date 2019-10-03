الحلبوسي يدعو ممثلي المتظاهرين للحضور إلى البرلمان لبحث مطالبهم

2019/10/03 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت الحكومة العراقية بشقيها التشريعي والتنفيذي بإجراءاتها لاحتواء التظاهرات الغاضبة في بغداد وعدد من المحافظات.

حيث دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ممثلين عن المتظاهرين للحضور إلى جلسة البرلمان لبحث مطالبهم.

يأتي ذلك بعد تظاهر الآلاف في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظات أخرى، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة والفساد المالي والإداري بدوائر الدولة ومؤسساتها.

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