2019/10/03 | 19:56

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تنصيب العقيد شوقي مالك قائدا لشرطة الشطرة بدلا من محمد العوادي

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تنصيب العقيد شوقي مالك قائدا لشرطة الشطرة بدلا من محمد العوادي

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