2019/10/03 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضابط يعتدي على محامي كان متوجها برفقة عائلته الى مستشفى اليرموك

اخبار مباشرة

ضابط يعتدي على محامي كان متوجها برفقة عائلته الى مستشفى اليرموك

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضابط يعتدي على محامي كان متوجها برفقة عائلته الى مستشفى اليرموك) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضابط يعتدي على محامي كان متوجها برفقة عائلته الى مستشفى اليرموك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).