2019/10/03 | 20:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأمم المتحدة: نرحب بقرار رئيس الوزراء التفاوض مع المتظاهرين ونأسف لسقوط ضحايا أثناء الاحتجاجات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/03 | 20:36.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: نرحب بقرار رئيس الوزراء التفاوض مع المتظاهرين ونأسف لسقوط ضحايا أثناء الاحتجاجات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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