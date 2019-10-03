على وقع الاحتجاجات.. العراق ينحي الف موظف

2019/10/03 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اعلن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق، تنحية الف موظف فاسد بدرجات مختلفة، في وقت تشهد فيه مناطف عراقية مختلفة احتجاجات عارمة ضد الحكومة.

وبحسب بيان للمجلس فإن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اطلع على تقرير هيئة النزاهة - دائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذي صدرت بحقهم احكام قضائية متعلقة بالنزاهة.

وتشمل هذه الاحكام هدر المال العام او تعمد الاضرار بالمال العام او الاختلاس او الاثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة.

ووجه المجلس بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا او وسطى مستقبلا، لما لذلك من اضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الأثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع.

ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه احتجاجات واسعة اجتاحت مدنا عديدة من البلاد بما فيها بغداد مناهضة للحكومة قبل أن تتحول الى عنف بعد محاولة قوات الأمن تفريق المتظاهرين.

وذكرت مصادر صحفية وشهود اليوم الخميس أن حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق ارتفعت الى 19 قتيلاً.

وافادت تقارير اعلامية بأن القوات العراقية فرقت بالقوة مساء اليوم مظاهرة وسط محافظة الديوانية، وأوقفت عددًا من المتظاهرين.

وكان المحتجون قد تجمعوا قرب مبنى المحافظة وسط المدينة، إلا ان قوات مكافحة الشغب فرّقت التجمع باطلاق الرصاص الحي في الهواء واستخدمت الغازات المسيلة للدموع.

وتمثل الاحتجاجات أكبر تعبير عن الغضب العام حتى الآن ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ توليها السلطة قبل عام.

وعلى الرغم مرور 16 عاماً على سقوط النظام السابق إلا أن الخدمات في البلاد الغنية بالنفط لا تزال متردية وسط شح في فرص العمل وارتفاع معدلات الفساد.

سوار أحمد

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