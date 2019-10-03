2019/10/03 | 20:51

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عاجل | الأمم المتحدة: نرحب بقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التفاوض مع المتظاهرين

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