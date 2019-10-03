عاجل مباشر الآن.. العراق: ساحة التحرير الان

2019/10/03 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادلت الشرطة ومسلحون إطلاق النار في مدينة بجنوب العراق يوم الخميس مما أسفر عن مقتل شخص بعد سقوط 11 قتيلا ليل الأربعاء مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة لتمثل واحدا من أسوأ التحديات الأمنية منذ سنوات.

وقتل 19 شخصا على الأقل منذ بدأت الاحتجاجات قبل ثلاثة أيام وتبدو مستقلة عن أي حزب سياسي منظم وفاجأت قوات الأمن.

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