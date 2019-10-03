2019/10/03 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصورة...احراق عجلة همر عسكرية في يغداد

اخبار مباشرة

بالصورة...احراق عجلة همر عسكرية في يغداد

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة...احراق عجلة همر عسكرية في يغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة...احراق عجلة همر عسكرية في يغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).