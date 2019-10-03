سلطة الطيران المدني: حركة الرحلات بمطار بغداد تجري بانسيابية

2019/10/03 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، ان حركة الرحلات تجري بشكل انسيابي، في مطار بغداد الدولي.

وأوضحت السلطة في بيان، ان حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، تجري بانسيابية عالية منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم، ووفق جداول الرحلات الجوية، لمختلف شركات الطيران العاملة في المطار، مضيفة ان إدارة مطار بغداد الدولي، تؤكد للجميع سلامة إجراءات الوصول والسفر للمسافرين، ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، من دون تأخير من قبل الجهات المعنية، وان حظر التجوال لا يشمل حاملي تذاكر السفر.

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