نيجيرفان البارزاني يصدر بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الرئيس الأسبق جلال الطالباني

2019/10/03 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الرئيس الأسبق جلال الطالباني.

وأكد البارزاني خلال البيان، اننا نستذكر وفاة قائد مناضل، تسببت وفاته بفراغ كبير في العملين الحكومي والسياسي، لافتا الى ان ما يشهده العراق والمنطقة، من مشاكل وتوترات، تجعلنا نشعر أكثر من أي وقت آخر، بالفراغ الذي تركه.

وأضاف البارزاني، ان الرئيس الراحل كان من الداعمين له في عمله، لتثبيت أسس العمل والادارة المشتركة في إقليم كردستان، في مرحلة انشاء الكابينة الوزارية الخامسة، وقبل ذلك في تقريب ادارتي الإقليم، وتوحيد القرارات، إضافة الى العديد من الملفات الاخرى.

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