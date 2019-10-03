2019/10/03 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت وكالة رويترز مشاهد من الاحتجاجات الدامية في العاصمة بغداد، وبخاصة في ساحتي التحرير والطيران.ارتفعت حصيلة القتلى في الاحتجاجات القائمة منذ ثلاثة ايام الى 35 شخصا واكثر من 1000 جريح.وتحدى متظاهرون قرار حظر التجول الذي بدأ سريانه في العاصمة العراقية بغداد فجر الخميس، وتزامن ذلك مع قرار بتشكيل لجنة للتعامل مع مطالب المتظاهرين.والثلاثاء شهدت العراق انطلاق حركة احتجاجية تطالب برحيل "الفاسدين" وتأمين فرص عمل للشباب، امتدت حاليا لتطال معظم المدن الجنوبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصد مصور للاحتجاجات الدامية في بغداد مساء الخميس) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصد مصور للاحتجاجات الدامية في بغداد مساء الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).