2019/10/03 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

معارك في ساحة التحرير وسقوط 35 ضحية

اخبار مباشرة

معارك في ساحة التحرير وسقوط 35 ضحية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معارك في ساحة التحرير وسقوط 35 ضحية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معارك في ساحة التحرير وسقوط 35 ضحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).